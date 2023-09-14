Повернення у Чернівці “Барса”

У вересні в Чернівцях відбудеться прем’єрний показ документального фільму режисерки Марії Яремчук “Барс. Незакінчена справа”. Цей фільм – історія людини, яка є взірцем українця і гідним прикладом для наслідування наступним поколінням – Народний герой України Валерій КРАСНЯН (Барс).

“Погляд” перший інформує своїх читачів про цю подію. В ексклюзивному коментарі нашому виданню продюсер фільму, голова ГО “Тернопільська кінокомісія” Володимир Ханас розповів про прем’єру фільму.

“Ми планували прем’єрні покази в Києві та Чернівцях у кінці вересня. Завдяки підтримці та сприянню голови Буковинської кінокомісії Владиславу Севрюкову оперативно вирішились всі організаційні питання в Чернівцях і сьогодні наша команда може повідомити, що прем’єрний показ фільму “Барс. Незакінчена справа” відбудеться у 23 вересня о 17-00 в приміщенні

Культурно-мистецького центру імені Івана Миколайчука міста Чернівці (окрема подяка директорці Тетяні Дяченко).

Про київську прем’єру повідомимо найближчим часом”.

Детальніше про стрічку можна дізнатися з офіційної сторінки “Сектора Правди” у Фейсбуці