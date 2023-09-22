Важлива зміна в організації дорожнього руху на Збаразькому кільці

Нарешті, після двох років, навели лад в напрямках руху на збаразькому кільці!

Відтепер, рухаючись по вулиці 15 квітня в сторону вул. Протасевича ви можете їхати на кільце з двох смуг і зїжджати з кільця на Протасевича також з двох смуг!

Натомість, рухаючись з вул. С.Бандери на вул.Протасевича, а також з вул.15 квітня на вул.С.Бандери відокремлена смуга для повороту праворуч втратила свій пріоритет і тепер вам потрібно дати дорогу тим, хто з’їжджає з кільця, тож будьте уважні!

Все інше залишилось як було.

Ця зміна була зроблена тому, що на вул.15 квітня кожного дня, особливо зранку, в сторону вул.Протасевича утворюється величезний затор, через те, що автомобілям доводилось заїжджати на кільце тільки з однієї смуги, так само і зїжджати з кільця в сторону Протасевича (Об’їзної) можна було лише з крайньої правої смуги кільця через що на самому кільці також утворювався затор з автомобілів, які втискалися в один ряд, і це при тому, що цей напрямок найбільш завантажений на даній ділянці.

Чи покращить це ситуацію, побачимо десь за тиждень коли водії звикнуть до нової схеми.

Андрій Будзинський