За кожного з нас загинув Василь Гвозда з Тернопільщини

Поблизу населеного пункту Андріївка Волноваського району Донецької області 13 березня 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту Батьківщини віддав життя за цілісність і незалежність держави водій-електрик відділення управління 2 самохідного артилерійського взводу 3 самохідної артилерійської батареї 1 самохідного дивізіону, відданий присязі на вірність українському народу Василь ГВОЗДА 1975 року народження, житель села Устя-Зелене Монастириської громади, повідомляють у міській раді.

Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким, друзям з приводу загибелі Героя.

Сумуємо разом з Вами, підтримуємо в годину скорботи. Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають !

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ ГЕРОЮ !