На Тернопільщині двоє діток випали з вікна третього поверху
11 жовтня близько 14.00 годин в Теребовлянську міську лікарню, з травмами різного ступеня характеру, госпіталізовано хлопчиків семи та пʼяти років.
Як стало відомо «Погляду», діти травмувались внаслідок падіння з вікна третього поверху багатоквартирного житлового будинку, що в сел. Микулинці Тернопільського району.
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