На Тернопільщині двоє діток випали з вікна третього поверху

11 жовтня близько 14.00 годин в Теребовлянську міську лікарню, з травмами різного ступеня характеру, госпіталізовано хлопчиків семи та пʼяти років.

Як стало відомо «Погляду», діти травмувались внаслідок падіння з вікна третього поверху багатоквартирного житлового будинку, що в сел. Микулинці Тернопільського району.