15:40 | 21.08.2023
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З браслетом на нозі Михайло Головко повернувся на роботу в Тернопільську обласну раду

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Сьогодні, 21 серпня, на робоче місце, після лікарняного та відпустки, з браслетом на нозі, повернувся голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко. 

Нагадаємо, 26 червня Михайла Головка затримали детективи НАБУ за підозрою в отримання хабаря в місцевого підприємця Олександра Ярмоленка. 

Згодом Михайла Головка випустили під заставу – 805 200 гривень. 

Голова обласної ради спершу відправився на лікарняний, згодом у відпустку до 24 серпня. 

За цей час НАБУ намагалися двічі відсторонити Михайла Головка з посади, та безуспішно. 

А вже сьогодні, 21 серпня, з браслетом на нозі, бо слідство триває, голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко, які підозрюють в отриманні хабаря загальною сумою 2,4 млн грн, знову вийшов на роботу у Тернопільську обласну раду. 

За інф. Тернополяни

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