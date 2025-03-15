35 воїнів з Тернопільщини посмертно нагороджено державними відзнаками: орденами “За мужність” ІІІ ступеня, Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, медалями «За військову службу Україні» та «Захиснику Вітчизни», а також відзнакою Головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест». Нагороди рідним загиблих захисників вручив начальник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода.

Також на заході дружині загиблого Романа Івановича Пейчева передали посмертну нагороду та чергове військове звання «майстер-сержант».

Світла пам’ять усім, хто поклав своє життя за незалежність України. Ми ніколи не забудемо вашого подвигу.

За інф. групи комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП