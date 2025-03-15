Тернопільщина втратила захисника Ігоря Прибулу

Бучацька міська рада повідомляє про втрату на війні ще одного нашого земляка, Героя України – Ігоря ПРИБУЛИ, 1980 року народження із с. Звенигород.

Стрілець-помічник гранатометника 3 механізованого відділення відданий Військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконуючи військовий обов’язок загинув 13 березня 2025 року у бою за Україну, її свободу і незалежність поблизу населеного пункту Надіївка, Покровського району Донецької області.

Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким захисника.

Нехай Господь дає сили пережити це горе. А душа нашого Героя спочиває з миром.