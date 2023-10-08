Били двох військовозобов’язаних у Тернополі: відкрили кримінальне провадження

Відкрили кримінальне провадження щодо працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які на відео застосовували фізичну силу до двох військовозобов’язаних у Тернополі. Про це Суспільному повідомила речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко.

“На відео, опублікованому у соцмережах, зафіксовано як працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки застосовують фізичну силу до двох лежачих громадян. Службовці наносять місцевому мешканцю та гостю міста численні удари кулаками. Наразі встановлюються усі обставини та особи кривдників, вирішується питання про повідомлення вказаним особам про підозру”, — йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом відкрили кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією частиною 5 статті 426-1 ККУ — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у соцмережі, що за цим фактом розпочинають перевірку для того, щоб встановити обставини порушення прав людини.

Також у Тернопільському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки призначили службову перевірку, щодо відео, яке опублікували у соцмережі. Про це повідомили на сторінці Тернопільського обласного ТЦК СП.

“Щодо відео, які поширюються у соціальних мережах. Що спровокувало конфлікт? Словесні образи та зухвалість з боку громадян стосовно працівників ТЦК СП? Приниження їх гідності? Нанесення удару військовослужбовцю, як на одному з відео? Для з`ясування усіх обставин, які відбулися, керівництвом Тернопільського ОТЦК СП призначено службову перевірку, за результатами якої буде вжито відповідних заходів. Повідомляємо, що оповіщення громадян здійснюється військовослужбовцями, які мають досвід бойових дій та переміщені у ТЦК СП для проходження служби, які визнані обмежено придатними після отриманих поранень та контузій! Разом з тим, нагадуємо про обов`язок громадян самостійно прибувати у ТЦК СП для оновлення свої облікових даних та проходження військово-лікарської комісії, яка встановлює ступінь придатності до проходження військової служби”, — йдеться у повідомленні.