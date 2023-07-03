Сьогодні голова Тернопільської облради Михайло Головко, якого звинувачують в хабарництві, влаштував неповторнийбрифінг. На ньому Головко майже 10 хвилин мовчав. Тобто як мовчав… Насправді він озвучував багато слів, але якщо винести за дужки усі сказані ним нісенітниці про завербованих агентів і замовлення московської церкви, то нічого путнього на брифінгу не прозвучало.

Жодного хоча б маленького доказу невинуватості. І тоді виникає питання, для чого ж насправді скликали брифінг? На нього відповідь спробуємо дати в кінці. А почнемо з тих нестиковок, які найбільше впадають у вічі.

1. Якщо чиновник хоче масово донести свою позицію до громадян області, то прозоро скликає на брифінг чи пресконференцію журналістів усіх місцевих видань. Так, як це, скажімо, недавно зробив новопризначений керівник обласного управління поліції Сергій Зюбаненко.

До Головка сьогодні журналістів покликали незрозуміло за яким принципом. Не можна сказати, що запросили лише лояльні «підлабузні» ЗМІ, бо звучали і такі питання, які, як виглядає на відео, починали голову ради виводити з рівноваги. Але чому не покликали усіх? Зрозуміло, що тоді незручних питань було б значно більше. Та хіба боятиметься чиновник незручних запитань, якщо він кришталево чистий і легко може це довести.

2. На брифінгу Михайло Головко виступав на фоні ікон. Ще раз. Чиновник, якого звинувачують у кримінально караному злочині, на фоні ікон намагається переконати громадськість у своїй невинуватості, озвучуючи суперечливі тези. Можливо, і випадково. Але на скільки це етично? Думка святих отців в даному контексті була б цікавою.

3. Аргументи, озвучені Михайлом Головком як доказ своєї невинуватості, відверто дивують. Якщо коротко проаналізувати озвучене головою облради на брифінгу, то виглядає, що його замовили, бо:

А) він «свободівець»,

Б) бо він бореться з московським патріархатом,

В) бо він бореться з пропагандою ЛГБТ.

А допоміг втілити замовлення «агент спецслужб під прикриттям».

Якщо повірити у все це, повірити чиновнику, який ці всі тези озвучив на фоні ікон(!!!), то насправді стає страшно жити в цій області, в цій країні. Адже вдумайтеся! Московська церква в Україні виявляється на стільки сильна, на стільки впливова, що може замовити голову облради і через підставного агента заставити високопосадовця взяти величезну суму грошей.

А допомагають їй цьому, очевидно, сексменшини. Їх роль Головко у цій провокації не розкрив, хочеться вірити, що жодних неприродних примусів до отримання грошей не було. Можливо, голова облради мав на увазі якихось конкретних впливових представників влади, яких, як і представників влади загалом, в народі часом метафорично називають «підер…ми». Але якщо переглянути коментарі в соцмережах, то можна побачити, що таке слово жителі області вживають і по відношенню до самого чиновника. Що насправді не робить Головка представником ЛГБТ.

Незрозуміло також, як завербували «агентом спецслужб під прикриттям» підприємця, який тривалий час займається бізнесом і отримує підряди на мільйони гривень. Тобто підприємець, який заробляє чималі кошти, раптом іде на роботу в спецслужби? Чиї? І хто вербував? Московська церква? Представники ЛГБТ? І головне для чого? Щоб усунути самого Михайла Головка? Навіщо?

Може хтось може докладно розповісти, як саме Михайло Головко поборов в Україні Московську церкву, на що мав вдосталь часу, будучи законотворцем у парламенті? Чи скільком представникам сексменшин області він змінив світобачення?

Якщо ж аналізувати заяву, що голову облради підставили через те, що він «свободівець», то чому у даній справі фігурують ще двоє заступників голови ТОВА Володимира Труша? Вони теж «свободівці»? Законспіровані? І якщо вже ця «Свобода» так сильно допікає системі, чому одразу не заставили взяти гроші ще й міського голову Тернополя Сергія Надала? Чи він менший поборник московської церкви і московським попам допік не так сильно? Чи може він розділяє цивілізовані світові цінності, а тому не бачить потреби бити себе в груди і на кожному кроці розповідати, який же він великий противник ЛГБТ?

А як же інші місцеві ради заходу України? Там якісь менші патріоти? Чи там не істинні «свободівці» керують в місцевих радах? Чи вони якось по іншому борються з московською церквою і не такі сильні противники ЛГБТ? Чи змовникам забракло ресурсів, аби ще й там завербувати «агентів під прикриттям»?

І взагалі, хто ж представляє цю систему, яка замовила Головка? Чомусь про це голова облради не сказав ані слова.

Тому… Мало зібрати журналістів і натхненно заявити, що всі звинувачення – це «повний маразм, абсурд і провокація». Хотілося б почути хоч якісь переконливі докази. А їх не було.

4. Та найменш зрозумілою залишається ціль даного брифінгу. Все сказане Михайлом Головком зводилося до того, що він не винен. Але хвилиночку! В цій державі невинуватість визначає не підозрюваний у злочині, а правоохоронні органи, слідчі, суд. Тобто фактично все сказане сьогодні головою облради не має жодного юридичного сенсу.

То для чого ж тоді ця буря в горнятку? Можливо, Головку дали завдання однопартійці хоч якось «відбілити» репутацію, адже серйозних іміджевих втрат через історію з мегахабаремзазнав не тільки особисто Головко. Тінь падає і на ВО «Свобода».

До наступних місцевих виборів цю історію може й призабудуть, хоча навряд. І нинішній брифінг може бути відчайдушною спробою залишити в обоймі принаймні 100-відсотково закоренілий «свободівський» електорат, який довіряє своїм очільникам і приймає на віру кожне їх слово, що б вони не озвучили.

Чи може раптом Головко вирішив вдатися до якихось масових акцій протесту і зараз потребує громадської підтримки?