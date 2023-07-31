2,5 мільярда гривень на системи оповіщення для Тернопільщини: що кажуть в ОВА

Суспільне отримало відповідь від Тернопільської обласної військової адміністрації щодо залучення двох з половиною мільярдів гривень на придбання систем оповіщення.

Нагадаємо, свої проєктні пропозиції обладміністрації подали на вимогу народного депутата від групи “Довіра” Сергія Шахова та за розпорядженням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Стало відомо, що ОВА визначилися з необхідними витратами на суму 12,8 мільярда гривень. З них Тернопільська область запросила 2,5 мільярда.

Заступник начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Важинський у відповіді на запит Суспільного повідомив, що відповідно до проєктної пропозиції пропонують залучити ці кошти в рамках міжнародної фінансової допомоги, а не з державного бюджету України.

“Потенційним реципієнтом є місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (55 територіальних громад області). За підрахунками компанії „Укрзалізничавтоматика” загальний обсяг коштів для створення та модернізації місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення на території Тернопільської області буде становити майже 2,5 мільярда гривень. Під час розрахунків кількості електронних сирен було враховано висоту їх підвісу, рельєф місцевості, кількість населення, площу населеного пункту, щільність забудови”, – йдеться у відповіді на запит. Суспільне