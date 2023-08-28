Тернопіль на чолі з Сергієм Надалом “пасе задніх” у підтримці військових

Тернопіль витратив лише близько 2% міського бюджету на підтримку військових з початку повномасштабного вторгнення. Середній рівень по країні – 7% бюджету. Є міста, які витратили по 26% свого бюджету.

“Комітет виборців України” проаналізував витрати найбільших міст України на допомогу Збройним силам України з початку повномасштабного вторгнення. Інформацію отримали від 24 міських рад у відповідь на інформаційні запити. В цілому за півтора року міські ради витратили на допомогу ЗСУ майже 10 млрд грн або 7% своїх бюджетів.

Загалом за півтора року повномасштабної війни найбільші суми для армії спрямували великі міста як Київ (1,6 млрд грн), Дніпро (1,2 млрд грн), Львів (1,1 млрд грн), Хмельницький (1 млрд грн), Миколаїв (0,6 млрд грн), Черкаси (0,2 млрд грн), Чернівці (0,3 млрд грн), Рівне (0,2 млрд грн), Запоріжжя (0,2 млрд грн), Луцьк (0,1 млрд грн), Івано-Франківськ (0,1 млрд грн).

Серед малих міст найбільші витрати має Бердичів (100 млн грн), Краматорськ (78 млн грн), Новомосковськ (69 млн грн), Дрогобич (55 млн грн). Крім цього, міські ради Ковеля, Броварів, Кам’янець-Подільського виділили для армії понад 40 млн грн, а Ніжина – 35 млн грн.

У відсотковому відношенні найбільше на фінансування сектору оборони витратили міські ради м. Мукачево, м. Хмельницький та м. Житомир.

У м. Мукачево витратили на допомогу ЗСУ склали 740 млн. грн. або 26% коштів міського бюджету. Тобто, кожну четверту гривню.

Міська рада м. Хмельницький витратила на допомогу ЗСУ 21% свого бюджету, м. Житомир – 20%.

Високі показники фінансової підтримки ЗСУ також в м. Львів – 10%, м. Бердичів та м. Чернівці – 9% бюджету.

Серед проаналізованих міст найменші показники підтримки у відсотковому співвідношенні у м. Києва, м. Запоріжжя, м. Бровари, м. Івано-Франківськ та м. Тернопіль – близько 2%.

З початку війни лише управління ЖКГ Тернопільської міської ради замовило робіт з ремонту доріг міста компанії “Технобудцентр” Андрія Яреми та Юрія Ханіна на близько одного мільярда й ще ста мільйонів гривень.

На більш ніж 250 мільонів за час повномасштабного вторгнення це ж управління замовило ремонтів прибудинкових територій та вкладання бруківки ТОВ “КРАЇНА БУДСЕРВІС”, ТОВ “ТБС”, ТОВ “ТЕХНОМІСТБУД ХОЛДИНГ”, комунальне підприємство Тернопільське міське шляхове ремонтно-будівельне підприємство «Міськшляхрембуд» та низці ФОПів.