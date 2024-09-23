22 вересня понад 100 людей вийшло на чергову мирну акцію, присвячену проблемі повернення військових та привернення уваги громадськості до неї.

Учасники акції зібрались на Театральній площі, тримаючи в руках плакати та закликаючи інших приєднуватись.





Активістка Люба поділилась думками: «Я приєднуюсь до подібних акцій лиш тільки з’являється можливість. Серед моїх близьких, слава богу, немає полонених. Я зараз тут як людина, що вважає воїнів полку «Азов» несправедливо забутими. Нам потрібно нагадувати цивільному населенню про тих, кого роками тримають у нелюдських умовах. Я впевнена, для їх рідних це – пекло.»



В руках люди тримали гасла заклику: «Обіцяли? Поверніть захисників», «Тут тепло, а там пекло», «Вільні повинні боротись за полонених», тощо.



«Дякуємо усім волонтерам та небайдужим тернополянам, які долучились до сьогоднішньої акції. Усі кошти ми збирали для підтримки 3-тьої окремої штурмової бригади полку Азов», – висловились наприкінці організатори заходу. Ними є сім’ї полонених.

Тернополяни