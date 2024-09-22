У Тернополі вибухнув трансформатор. Частина Тернополя без світла

Сьогодні, 22 вересня, о 21:01 в Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області надійшло повідомлення про вибух по вул. Лукіяновича, 8. Повідомляє речник ДСНС України в Тернопільській області Сергій Данілін.

На місце події направлено відділення чергового караулу 1 ДПРЧ 1 ДПРЗ та ОКЦ Головного управління.

По прибутті встановлено, що вибух стався на трансформаторній підстанції 110 кВт.

Відбувається горіння частини трансформатора. Очікується приїзд бригади РЕМу.

Внаслідок даної події без світла вулиці Чорновола та Франка.