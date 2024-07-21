06:57 | 22.07.2024
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Новини Тернополя 

У розшук подали чоловіка, який чатував біля підʼїзду Ірини Фаріон

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🔴УВАГА, РОЗШУК!

Правоохоронці встановлюють особу та місце перебування чоловіка, який може бути причетним до вбивства Ірини Фаріон.

Прикмети:
вік — близько 20 років;
зріст — 170-180 см;
худорлявої статури.

На момент скоєння злочину був одягнений у: спортивні штани темного кольору; чорну кофту з довгим рукавом, зверху якої —футболку червоного кольору з білими смужками на рукавах та написом білими латинськими літерами на лицевій стороні;
на голові — панама темного кольору з емблемою по центру, з широкими полями;
на ногах — білі високі шкарпетки, кросівки черво-чорні з білою підошвою;
на руках — червоні рукавиці.

❗️Якщо ви володієте інформацією, що допоможе ідентифікувати особу та встановити місце перебування розшукуваного зловмисника — телефонуйте за номерами 0684409164, 0933450461 або на оперативну лінію 102.

Увага! Не вживайте жодних заходів для самостійного затримання розшукуваного чоловіка або схожої на нього особи.

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