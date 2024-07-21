У розшук подали чоловіка, який чатував біля підʼїзду Ірини Фаріон

🔴УВАГА, РОЗШУК!

Правоохоронці встановлюють особу та місце перебування чоловіка, який може бути причетним до вбивства Ірини Фаріон.

Прикмети:

вік — близько 20 років;

зріст — 170-180 см;

худорлявої статури.

На момент скоєння злочину був одягнений у: спортивні штани темного кольору; чорну кофту з довгим рукавом, зверху якої —футболку червоного кольору з білими смужками на рукавах та написом білими латинськими літерами на лицевій стороні;

на голові — панама темного кольору з емблемою по центру, з широкими полями;

на ногах — білі високі шкарпетки, кросівки черво-чорні з білою підошвою;

на руках — червоні рукавиці.

❗️Якщо ви володієте інформацією, що допоможе ідентифікувати особу та встановити місце перебування розшукуваного зловмисника — телефонуйте за номерами 0684409164, 0933450461 або на оперативну лінію 102.

Увага! Не вживайте жодних заходів для самостійного затримання розшукуваного чоловіка або схожої на нього особи.