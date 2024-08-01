Сьогодні під час сесії обласної ради депутати вдруге звільнили Михайла Головка з посади голови обласної ради. Голосування було таємним.

За відповідне рішення проголосували 40! з 40 присутніх.

Нагадаємо, 6 липня 2023 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав до Вищого антикорупційного суду клопотання про відсторонення від займаної посади голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка. Його звільнили з посади голови Тернопільської обласної ради під час сесії, яка відбулася 26 жовтня 2023 року. Це рішення депутати підтримали одноголосно.

Сьогодні Львівський адміністративний суд поновив Михайла Головка на посаді голови обласної ради та визнав протиправним рішення, поновивна роботі та сзобов’язав виплатити середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Михайло Головко обвинувачується у вимаганні та отриманні 612 тис. грн від власника тернопільської ТОВ «Авакс Проф» за підписання актів виконаних робіт. Також затримали двох заступників начальника Тернопільської ОВА − Ігоря Дем’янчука і Ігоря Гайдука. За даними слідства, вони вимагали 2,4 млн грн. Цей злочин кваліфікується за ч.4 статті 368 Кримінального кодексу за що передбачено до 12 років в’язниці. 26 червня 2023 року Національне антикорупційне бюро та