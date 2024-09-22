На війні загинув Євген Лисак з Тернопільщини

🇺🇦😢Із фронту знову прилетіла страшна звістка.

Виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Лобкове Васильківського району Запорізької області, 12 вересня загинув уродженець села Вишгородок Лановецької громади солдат Євген Лисак. Повідомляє міський голова Роман Полікровський.

🇺🇦😢44-річний воїн вірно захищав Україну від російського агресора, служив стрільцем-снайпером у механізованому батальйоні.

😢💔Щиро співчуваємо братові Героя, який проживає у нашій громаді, у селі Чеснівський Раковець, та усій родині.

🇺🇦🚔Зустрічати траурний кортеж будемо завтра, 23 вересня, о 12 годині у Сквері Героїв. Кортеж буде рухатись через Доброводівське перехрестя.

Після спільної молитви тіло Героя повезуть у село Іванківці Лановецької громади, де поховають захисника України.

🇺🇦😢✝️Просимо прийти до Скверу Героїв і гідно вшанувати воїна, який віддав своє життя за незалежність Української держави, за наше майбутнє.