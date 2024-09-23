Знову сумна звістка – під час виконання бойових завдань загинув Володимир Савчин з Тернопільщини

На жаль, знову сумна звістка…

Коропецька селищна рада зі скорботою повідомляє про загибель воїна-геороя.

Під час виконання бойових завдань у районі н.п. Новоандріївка Пологівського району Запорізької області загинув житель села Діброва, САВЧИН Володимир Михайлович (20.05.1995-21.09.2024), кулеметник стрілецької роти 107 ОБрТРО.

Висловлюємо щирі співчуття матері Марії, братам Роману і Богдану, рідним та близьким, друзям. Розділяємо біль їх непоправної втрати…

Відповідно до розпорядження №65 від 22.09.2024 року на території Коропецької громади 22-27 вересня оголошені Днями жалоби.