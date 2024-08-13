Пантеон Героїв Андрій Печенюк з Тернопільщини віддав своє життя заради Перемоги 11:19 | 13.08.202411:19 | 13.08.2024 Redaktor 0 Views Прокоментуй! Трагічна новина сколихнула Тернопільську громаду, повідомляє міська рада. Віддав своє життя заради Перемоги на рідній українській землі Печенюк Андрій Михайлович (09.07.1972 р.н.). Герой загинув 11 серпня під час виконання бойового завдання у Харківській області. Щиро співчуваємо рідним захисника. Сил та витримки вам пережити цю гірку втрату. Вічна та світла пам’ять Герою! Поділіться: