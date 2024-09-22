Вибух трансформатора у Тернополі стався через технологічне пошкодження

АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» інформує, що сьогодні близько 21 год. в електричній мережі товариства сталось технологічне порушення, а саме: на одній із трансформаторних підстанцій, що розташована на території м. Тернополя, відбулось технологічне пошкодження обладнання (не силового трансформатора).

Внаслідок чого, короткочасно знеструмлювались електроустановки частини споживачів м. Тернополя та ряду довколишніх населених пунктів.

Станом на зараз живлення електроустановок всіх споживачів відновлено.

На місці події продовжують працювати енергетики з відповідними службами.