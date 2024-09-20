На війні загинув Роман Гармаш з Тернопільщини

Трагічна звістка з фронту знову прийшла у Великобірківську громаду, повідомляють у селищній раді.

18.09.2024 року, під час виконання бойового завдання по виявленню та знищенню сил противника в районі населеного пункту Іванівське, Бахмутського району, Донецької області, загинув житель села Малий Ходачків ГАРМАШ Роман Сергійович 18.03.1983 року народження, солдат військової частини А4010.

Приносимо співчуття родині загиблого.

Світла і Вічна пам‘ять Герою.