У Тернополі триває проєкт з формування життєстійкості

У Тернополі триває пілотний проєкт з формування життєстійкості “Центр життєстійкості Тернопільської ТГ”, котрий реалізує ГО “ЦСД з СД “Бебіко”



Індивідуальна робота, консультування та інформування — це ключові компоненти комплексного підходу в цьому проекті.





48 тренінгів – навчання та просвіти для громадських діячів, волонтерів, представників закладів освіти, охорони здоров’я, соціальної сфери, органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення (ОСББ, КСН тощо) за навчальними програмами



Ще 109 тренінгів проведено за тематикою основи психічного здоров’я, пошуку інструментів, які допоможуть кожному дбати про свій внутрішній стан, в межах програми піклування про ментальне здоров’я, протоколи поведінки в кризових ситуаціях, планування сім’ї, основи догляду за дітьми, основні засади усвідомленого батьківства та інших тем відповідно до потреб громади / району / регіону.



Проведено 504 години індивідуальних консультацій, занять для покращення психологічного стану, подолання тривожності, формування знань, умінь, навичок отримувача комплексної послуги відповідно до індивідуального плану надання соціальних послуг. Як повідомила голова ГО “Бебіко” Ольга Гордієнко: ” у серпні 2024 року комадою проекту проведено48 тренінгів – навчання та просвіти для громадських діячів, волонтерів, представників закладів освіти, охорони здоров’я, соціальної сфери, органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення (ОСББ, КСН тощо) за навчальними програмами “Основи роботи з травмою та розвиток стресостійкості”, “Надання першої психологічної допомоги”, “Самодопомога+”, “Основи командної взаємодії”, “Універсальний тренінг підтримки психічного здоров’я”, “Запобігання професійному та емоційному вигоранню в колективі”, “Адаптація ветеранів у робочому колективі та цивільному житті” іншими програмами відповідно до потреб громади/району/регіону.Ще 109 тренінгів проведено за тематикою основи психічного здоров’я, пошуку інструментів, які допоможуть кожному дбати про свій внутрішній стан, в межах програми піклування про ментальне здоров’я, протоколи поведінки в кризових ситуаціях, планування сім’ї, основи догляду за дітьми, основні засади усвідомленого батьківства та інших тем відповідно до потреб громади / району / регіону.Проведено 504 години індивідуальних консультацій, занять для покращення психологічного стану, подолання тривожності, формування знань, умінь, навичок отримувача комплексної послуги відповідно до індивідуального плану надання соціальних послуг.





Чекаємо вас за адресою: Центр життєстійкості, м. Тернопіль, вул. Федьковича 14 (приміщення ГО «Бебіко»).

Для додаткової інформації телефонуйте: +380 97 917 9855

Цей захід є частиною Пілотного проєкту з формування життєстійкості, реалізованого в партнерстві з

Першої леді Олени Зеленської. Окремо варто відзначити, що відбулось декілька зустрічей з представниками організацій, котрі займаються питанням адаптації ветеранів. За попередніми даними встановлено, що основними проблемами, що турбують ветеранів, є фінансові труднощі, відсутність власного житла, порушення їхніх прав на соціальні гарантії, незадовільна державна політика, проблеми із власним здоров’ям та бюрократія державних органів при оформленні пільг. Водночас є неабияка заціківленість у розробці планів та проектів стосовно реабілітації ветеранів, виходячи з наявного досвіду.”Чекаємо вас за адресою: Центр життєстійкості, м. Тернопіль, вул. Федьковича 14 (приміщення ГО «Бебіко»).Для додаткової інформації телефонуйте: +380 97 917 9855Цей захід є частиною Пілотного проєкту з формування життєстійкості, реалізованого в партнерстві з Міністерство соціальної політики України та Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю, а також є складовою Всеукраїнської програми ментального здоров’я Ти як? Першої леді Олени Зеленської.

Володимир Ханас