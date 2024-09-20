На Тернопільщині затримали чергового «помічника» ухилянтів

Оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки та слідчі поліції Тернопільщини викрили 35-річного мешканця Чортківського району.

Як з’ясувалося, ділок за 5 000 доларів запропонував чоловікові вирішити питання з правоохоронними органами щодо непритягнення останнього до кримінальної відповідальності за фактом ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Також зловмисник обіцяв домовитись із працівниками одного з районних територіальних центрів комплектування про уникнення мобілізації та служби в армії.

Поліцейські задокументували протиправну діяльність підприємливого ділка. Одразу після передачі частини грошей фігуранта затримали в процесуальному порядку.

Наразі слідчі поліції оголосили зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Процесуальне керівництво – Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України