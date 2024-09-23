У бою за Батьківщину загинув Андрій Биць з Тернопільщини

Ще одна сумна звістка про загиблого українського воїна надійшла сьогодні у Скала-Подільську територіальну громаду… Повідомляє Другий-відділ Чортківського Ртцк-та-сп.

Вірний військовій присязі, у бою за нашу Батьківщину, виявивши стійкість і мужність 15 вересня 2024 року в районі н.п. Дружба Донецької області загинув стрілець стрілецького спеціалізованого відділення, солдат БИЦЬ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ, 1985 року народження, уродженець та житель смт Скала-Подільська.

Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя за Україну.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати. Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!