На війні загинув Віталій Сегіна з Тернопільщини

💔З глибоким сумом Підгаєцька міська рада повідомляє про загибель земляка, уродженця села Угринів, молодшого сержанта Сегіна Віталія Івановича (06.02.1995 р.н.), який загинув 19 вересня 2024 року в Сумській області. Віталій, який зараз мешкав у селі Велика Лука Великоберезовицької громади, був командиром десантно-штурмового відділення десантно-штурмового батальйону і віддав своє життя заради захисту Батьківщини, демонструючи справжню мужність і відвагу.

Він став на захист України з перших днів війни, ні на мить не вагаючись, і його героїчний вчинок залишиться в наших серцях назавжди. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Віталія. Ваше горе – наше горе, і ми разом з вами переживаємо цю втрату.

Віталія поховають у селі Велика Лука. Про деталі похорону та зустріч траурного кортежу повідомимо згодом.

Вічна пам’ять Герою! Назавжди в наших серцях…🕯️