13:01 | 23.09.2024
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Пантеон Героїв 

Тернопільщина втратила захисника Анатолія Куріца

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На превеликий жаль, у Підгороднянській громаді знову втрата. Повідомляють на сторінці громади у мережі Фейсбук.

21 вересня 2024 року внаслідок раптової зупинки серцевої діяльності у госпіталі м. Добропілля на Донеччині помер наш земляк Куріца Анатолій Миколайович, 09.08.1972 року народження.

Повернення захисника на вічний спочинок у рідні Почапинці очікують у четвер-п’ятницю.  

Висловлюю щирі співчуття родині Героя, розділяємо ваш біль і горе. Вічна пам’ять, честь і шана нашому воїну-земляку!

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