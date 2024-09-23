Тернопільщина втратила захисника Анатолія Куріца
На превеликий жаль, у Підгороднянській громаді знову втрата. Повідомляють на сторінці громади у мережі Фейсбук.
21 вересня 2024 року внаслідок раптової зупинки серцевої діяльності у госпіталі м. Добропілля на Донеччині помер наш земляк Куріца Анатолій Миколайович, 09.08.1972 року народження.
Повернення захисника на вічний спочинок у рідні Почапинці очікують у четвер-п’ятницю.
Висловлюю щирі співчуття родині Героя, розділяємо ваш біль і горе. Вічна пам’ять, честь і шана нашому воїну-земляку!