Тернопільщина втратила захисника Анатолія Куріца

На превеликий жаль, у Підгороднянській громаді знову втрата. Повідомляють на сторінці громади у мережі Фейсбук.

21 вересня 2024 року внаслідок раптової зупинки серцевої діяльності у госпіталі м. Добропілля на Донеччині помер наш земляк Куріца Анатолій Миколайович, 09.08.1972 року народження.