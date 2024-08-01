Михайла Головка поновили на посаді голови Тернопільської обласної ради

Львівський адміністративний суд поновив Михайла Головка на посаді голови Тернопільськоїобласної ради. Засідання відбулося сьогодні, 1 серпня.

Цю інформацію Михайло Головко підтвердив Суспільному. За його словами, восьмий апеляційний адміністративний суд Львова задовольнив позов про поновлення на посаді та виплату зарплати у розмірі 591 тисяча гривень за час вимушеного прогулу.

Прессекретар Тернопільської обласної ради Роман Яворський телефоном відповів Суспільному, що про результати суду знають, але чекають повного тексту рішення.

“Поки немає офіційного рішення суду коментувати поновлення Михайла Головка на посаді голови Тернопільської обласної ради не будуть”.