13:02 | 23.09.2024
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Новини Тернополя 

У Тернополі загинула 13-річна дитина, яку збили на пішохідному переході

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Водійка автомобіля Volkswagen Tiguan не встигла вчасно загальмувати та здійснила наїзд на велосипедиста. Від отриманих травм хлопчик помер у лікарні. 

Аварія трапилася 23 вересня на вулиці Академіка Сахарова. На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група поліції. 

За попередніми даними, потерпілий переїжджав проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переході на велосипеді. У цей момент кермувальниця Volkswagen Tiguan не встигла вчасно загальмувати та скоїла наїзд на 13-річного велосипедиста. Школяра бригада екстреної медичної допомоги доправила до лікарні, але, на жаль, за кілька годин він помер. 

У кермувальниці взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство. 

За даним фактом відкрите провадження відповідно до частини 2 статі 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що  спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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