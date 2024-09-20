Студентів тернопільського коледжу навчатиме видатний композитор

Іван Небесний, видатний український композитор-новатор, поповнив педагогічний колектив Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької. З цього навчального року він є викладачем відділу «Теорія музики».

Іван Небесний навчався у мистецькому коледжі, відтак у навчальному закладі уважно стежили за його успіхами, творчими здобутками та досягненнями, як і за мистецькою долею кожного випускника.

Педагоги та студенти відвідували світові прем’єри композитора у Львівському оперному театрі — зокрема оперу «Лис Микита» та балет «Тіні забутих предків».

Відтепер Іван Небесний має змогу ділитися власним досвідом зі студентами, передавати їм свої знання та вміння і, звичайно, продовжувати творити.

Довідково. Іван Небесний — український композитор, музичний продюсер, член Національної спілки композиторів України, лауреат композиторського конкурсу «Gradus ad Parnassum», лауреат премії ім. Л.Ревуцького, лауреат премії ім. М.Вериківського, лауреат театральної премії Київська пектораль, лауреат премії ім. Б.Лятошинського, лауреат театральної премії «ГРА». Він є одним з композиторів-новаторів, твори якого виконуються не лише в Україні, а й на теренах далекого і ближнього зарубіжжя – в Польщі, Чехії, Литві, Австрії, Великобританії, Бельгії, Нідерландах. Вагомим є внесок композитора у музично-культурне життя України: він тривалий час керував ансамблем сучасної музики «Кластер», перебував на посаді музичного директора Міжнародного музичного фестивалю «Київ Музик Фест» та Форуму музики молодих.