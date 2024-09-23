У Зарваниці відбулося військове паломництво

21-22 вересня проходило ХVІ Всеукраїнське військове паломництво до Зарваниці, організоване Департаментом військового капеланства Патріаршої курії УГКЦ для військовослужбовців, членів їхніх родин та родин полеглих воїнів. Основна тема цьогорічного паломництва сформульована словами євангелиста Івана: «Освячені правдою» (Йн. 17, 17).

У ці дні до Марійського духовного центру з’їхалися військовослужбовці, ветерани та члени їхні родин, ліцеїсти, військові капелани та родини загиблих героїв. У паломництві взяли участь начальник Служби військового капеланства Збройних сил України полковник Олексій Терещук, начальник Служби військового капеланства Національної гвардії України полковник Олександр Іздебський, начальник Служби військового капеланства сил ТрО ЗСУ полковник Володимир Матвійчук, начальник Служби військового капеланства Державної спеціальної служби транспорту підполковник Сергій Сахно. Серед учасників паломництва були також представники організації «Лицарі Колумба».

У суботу, 21 вересня, програма заходу розпочалася подячним молебнем на площі біля парафіяльного храму Зарваниці та урочистою ходою до скульптури Богородиці. Владика Богдан Манишин, керівник Департаменту військового капеланства Патріаршої курії УГКЦ, благословив матір і дружину полеглих воїнів з букетами соняхів і калини – символи пам’яті, вдячності та боротьби.

Після урочистого відкриття паломництва у Соборі Зарваницької Матері Божої відбулася Божественна Літургія та панахида за упокій усіх полеглих захисників України, яку очолив владика Богдан у співслужінні владики Михаїла Колтуна, єпарха Сокальсько-Жовківського, та військовими капеланами. По завершенні церемонії покладання свічок всі присутні об’єднались у спільній молитві за Невідомого Воїна.

У рамках прощі традиційно відбулася Хресна дорога за участі військових капеланів, військовослужбовців та членів родин полеглих захисників України, які несли хрест до кожної зі стацій.

Завершився перший день паломництва лекцією від о. Ігоря Колісника (ЧНІ) «Божа сила в людській безпорадності».

У неділю, 22 вересня, прочани взяли участь у Архиєрейській Божественній Літургії, яку очолив владика Богдан Манишин у співслужінні владики Михаїла Колтуна і владики Петра Лози, єпископа-помічника Сокальсько-Жовківської єпархії УГКЦ, та військових капеланів.

«Якщо ми хочемо побачити здійснення обітниці, ми маємо бути вірні Божому слову. Тільки тоді ми можемо сказати разом з апостолом Павлом: «Де твоє, смерте, жало? Де твоя, аде, перемога?». Нехай наше сьогоднішнє паломництво, яке показує, що наш народ любить Бога, запевнить нас, що те освячення істиною, яке нам обіцяв Господь, буде вже виходити від нас!», – наголосив владика Богдан під час проповіді на недільній Літургії.

На завершення прощі владика Богдан від імені працівників Департаменту військового капеланства Патріаршої курії УГКЦ та усіх військових капеланів УГКЦ подякував владиці Михаїлу за багатолітнє служіння у військовому капеланстві та вручив подарунки – прапор із зображенням ікони Покрови Пресвятої Богородиці та розмальовану гільзу.

За сприяння в організації цьогорічного паломництва висловлюємо щиру вдячність Військовим ординаріатам Федеративної республіки Німеччини та Італії.

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Служба військового капеланства ЗСУ І UA Military Chaplaincy Service