Тернополянину, який поклав вибухівку на вікно будинку, повідомили про підозру

Чоловіку, що поклав саморобну вибухівку на вікно будинку в Тернополі, повідомили про підозру. Про це розповіла речниця обласної прокуратури Леся Гурецька, пише Суспільне.

За її словами, тернополянину інкримінують хуліганство з використанням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. За це можуть ув’язнити від трьох до семи років.

Нагадаємо, 26 жовтня близько 7 ранку на підвіконні першого поверху житлового будинку на вулиці Лепкого, 8 спрацювала вибухівка. Через це розбилося вікно, уламки скла порізали руку мешканці квартири. Також у помешканні була п’ятирічна дитина, вона не травмувалася.

Слідчі з’ясували, що чоловік не вперше залякує родину. До цього він кидав у вікно житла петарду та розмалював вхідні двері з вимогою повернути борг, каже Леся Гурецька.