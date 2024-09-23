13:02 | 23.09.2024
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Новини Тернополя 

Вночі на дамбі Тернопільського ставу 18-річний водій врізався в стовп: у лікарні четверо людей

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 22 серпня в м. Тернополі по вул. Руська. Близько 23.00 годин водій автомобіля «Toyota Avensis», 18-річний тернополянин, не впорався з керуванням та допустив наїзд на електроопору. Сталось це на дамбі Тернопільського ставу.

Внаслідок аварії травмувались як сам водій, так і троє його пасажирів: 27-річний тернополянин, 24-річна тернополянка та 21-річний житель Житомирщини.

Всіх потерпілих, з травмами різного ступеня важкості госпіталізували в Тернопільську міську комунальну лікарню швидкої допомоги.

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