Вночі на дамбі Тернопільського ставу 18-річний водій врізався в стовп: у лікарні четверо людей

Дорожньо-транспортна пригода сталась 22 серпня в м. Тернополі по вул. Руська. Близько 23.00 годин водій автомобіля «Toyota Avensis», 18-річний тернополянин, не впорався з керуванням та допустив наїзд на електроопору. Сталось це на дамбі Тернопільського ставу.

Внаслідок аварії травмувались як сам водій, так і троє його пасажирів: 27-річний тернополянин, 24-річна тернополянка та 21-річний житель Житомирщини.

Всіх потерпілих, з травмами різного ступеня важкості госпіталізували в Тернопільську міську комунальну лікарню швидкої допомоги.