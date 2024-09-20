Жителю Зборівської громади загрожує до 3 років позбавлення волі за побиття дружини

Під час сварки чоловік завдав тілесних ушкоджень жінці. Медики кваліфікували отримані потерпілою травми як середньої тяжкості.

До співробітників відділення поліції №2 м. Зборів надійшло повідомлення від лікарів про те, що до них із численними забоями та переломом звернулася 35-річна місцева жителька.

Поліцейські встановили, що травми потерпіла отримала від 40-річного чоловіка. Правоохоронці провели профілактичну бесіду з ним і склали щодо нього адмінпротокол за ст. 173-2 (домашнє насильство) КУпАП.

Також за фактом нанесення тілесних ушкоджень дружині слідчі поліції розпочали щодо фігурната кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 3 років позбавлення волі.

Якщо ви стали очевидцем насильницьких дій, не залишайтеся байдужими — повідомте на спецлінію «102».

Нагадаємо, крім поліції, у випадках домашнього насильства громадяни можуть зателефонувати на національну гарячу лінію з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації — 0 800 500 335 (з мобільного та стаціонарного) або 116 123 (з мобільного).