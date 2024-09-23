Місцеві бюджети Тернопільщини отримали 258,6 млн грн податку на нерухоме майно 

За вісім місяців цього року власники нерухомості сплатили до місцевих бюджетів Тернопілля 258 млн 602,7 тис. грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це на 48,2 млн грн (+23%) більше, ніж у січні-серпні минулого року.

Зокрема, власники нерухомості – юридичні особи спрямували на розвиток територіальних громад краю майже 109,8 млн грн податку на нерухоме майно, що на 4,9 млн грн більше за відповідний період минулого року.

Жителі області перерахували за нерухомість протягом восьми місяців цього року понад 148,8 млн грн цього платежу. Це майже на 43,3 більше, ніж було сплачено торік упродовж січня-серпня.

Нагадаємо, надходження від податку на нерухоме майно у повній сумі спрямовуються до місцевих бюджетів, тож є одним з важливих бюджетоформуючих платежів громад. Ставка податку на нерухомість встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від типу об’єктів та їх місцезнаходження у відсотках до мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року, та не може перевищувати 1,5 відсотка за 1 квадратний метр.