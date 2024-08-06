На Хмельниччині заборонили хресний хід до Почаєва

З 16 по 25 серпня в області діятимуть обмеження на проведення релігійних заходів.

На Хмельниччині заборонили проведення масових релігійних заходів з 16 до 25 серпня. Відповідний наказ Хмельницької ОВА та Хмельницького обласного ТЦК та СП вже оприлюднюють на офіційних сторінках в соцмережах громад області (наразі не опублікований на сайті Хмельницької ОВА – прим.), повідомляє сайт Є.

Згідно з документом, забороняються будь-які заходи у вигляді походів і демонстрацій. Зокрема, це стосується паломницької ходи з Хмельницької області до Свято-Успенської Почаївської Лаври.

У наказі зазначили, що метою цього рішення є гарантування безпеки громадян та правопорядку в області.

Зауважимо, що хресний хід щороку здійснюють віряни УПЦ (мп). Торіч задля уникнення провокацій на Хмельниччині та у низці інших областей також була запроваджена заборона на проведення масових релігійних заходів. Включно із згаданою паломницькою ходою.

Утім, торік у Кам’янці-Подільському, попри заборону влади, віряни моспатріархату вирушили у хресний хід. Поліція попереджала вірян про скасування проведення масових релігійних заходів. Водночас нікого з прочан не затримували. Лише у декого перевіряли документи.