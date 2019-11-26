Знайшлася мешканка Збаражчини, якої не було майже тиждень

Працівники Збаразького відділення поліції встановили місце знаходження Сиван Наталії 1988 р.н., мешканки райцентру.

Нагадаємо, жінка пішла з дому 18 листопада. Через конфлікт на зв’язок з рідними не виходила. 25 листопада правоохоронці розшукали збаражчанку. Об’єктом злочинних посягань вона не стала.

Правоохоронці вдячні усім небайдужим краянам, які активно долучилися до пошуків, поширювали інформацію в соціальних мережах та повідомляли поліцейським про її можливе місце перебування. Саме завдяки активній громадській позиції розшукувана повернулася додому.