На Тернопільщині м’ясопереробне підприємство хотіло “вибити” 15,7 млн з бюджету через фейкові пільги

М’ясопереробне підприємство з Тернопільської області спробувало отримати з бюджету 15,7 мільйона гривень відшкодування ПДВ, неправомірно користуючись пільгами, призначеними для організацій осіб з інвалідністю.

У березні цього року фахівці податкового аудиту Головного управління ДПС у Тернопільській області виявили це порушення під час позапланової перевірки. Підприємство, яке займається переробкою та продажем м’ясної продукції, подало документи на відшкодування ПДВ, посилаючись на право застосовувати нульову ставку податку, повідомляє пресслужба ДПС.

Компанія стверджувала, що співпрацює з підприємствами громадських організацій осіб з інвалідністю, що дає їй право на податкові пільги. Однак під час перевірки не надала жодних документів, які б підтверджували законність таких дій.

На жаль, такі випадки не поодинокі. Замість реального працевлаштування людей з інвалідністю деякі підприємства створюють фіктивні структури або формально співпрацюють з відповідними організаціями лише для того, щоб уникнути сплати податків.

Податкова служба продовжує контролювати дотримання податкового законодавства та виявляти спроби незаконного використання пільг, призначених для підтримки соціально вразливих груп населення.