Особенности отбора проб комбикорма и виды оборудования для этого

Качество комбикорма напрямую влияет на здоровье животных, их продуктивность и общее состояние. Поэтому любой рацион должен не только соответствовать рецептуре, но и проходить строгий контроль. Прежде чем комбикорм попадёт в лабораторию, необходимо правильно взять пробу. Именно на этом этапе закладывается достоверность анализа, ведь от того, чем берут пробу, как это делают и какие нормы соблюдаются, зависит итоговый результат.

Взятие проб кормов — это не просто отбор небольшого количества продукта, а строгая процедура, регламентированная стандартами. Особенно важно это на крупных производствах и в аграрных холдингах, где качество корма отражается на тысячах голов скота. Ошибки на этапе отбора могут привести к недостоверным анализам, неправильным выводам и, как следствие, потерям в хозяйстве.

Как берут пробу комбикорма и что для этого нужно?

Чтобы отбор проб кормов был эффективным, важно применять надежное оборудование. Процесс отбора проб кормов проводится по определённым правилам. Образцы отбираются из разных участков массы: сверху, снизу, из центра — чтобы проба была максимально репрезентативной. Только так можно получить полную картину и исключить вероятность, что одна часть корма окажется хорошей, а другая заражённой или некачественной.

Существуют ручные и автоматические методы отбора. На складах, элеваторах и комбикормовых заводах всё чаще используются пробоотборники для кормов, которые позволяют отбирать пробу без нарушения упаковки или целостности партии. Особенно это важно при приёмке сырья, при проверке готовой продукции или при проведении независимой экспертизы.

Ручной отбор чаще применяется в условиях небольших хозяйств или на местах хранения. В этом случае используют зонды, щупы, ковши. Но даже при ручном отборе важно следовать протоколу: количество точек, глубина отбора, условия хранения и доставка в лабораторию — всё это влияет на точность анализа.

Оборудование для отбора проб комбикорма

Среди основных видов:

Пробоотборники ручные — механические устройства с разной длиной и конструкцией, используются для отбора проб в мешках, биг-бэгах или навальных партиях

Щупы пробоотборные — металлические или пластиковые инструменты, предназначенные для точечного забора пробы

Ковши и совки — применяются в случае необходимости быстрого ручного отбора, особенно в полевых условиях

Автоматические пробоотборники — стационарные или передвижные системы, монтируемые на производстве или складе, способны забирать пробы с глубины и равномерно по всей массе

Важно заказывать их в надежном месте.