У Тернополі вулиця Бережанська отримає нову назву – на честь Героя України Сергія Короля

13 грудня на черговому засіданні сесії міської ради Тернопільська міська рада ухвалила рішення перейменувати вулицю Бережанську в житловому районі «Дружба» на вулицю Сергія Короля. Це рішення стало результатом звернень командування військових частин А7170, А7033, а також родичів Героя України Сергія Короля, який загинув, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України, повідомляють у міській раді.

Перед прийняттям рішення проводилось громадське опитування, яке тривало з 17 вересня до 17 листопада 2024 року. Жителі міста мали можливість висловити свою думку через електронний сервіс «е-Тернопіль. Портал мешканця» або мобільний додаток «е-Тернопіль». У голосуванні взяли участь 2800 мешканців, із яких 2008 осіб (71,71%) підтримали перейменування, тоді як 792 (28,29%) висловилися проти.

Вулицю Сергія Короля буде внесено до Реєстру назв вулиць та інших геонімів Тернопільської міської територіальної громади.

Довідка. Сергій Король – 52-річний український військовик, командир 2-ї роти 83-го батальйону 105 ОБрТрО, капітан Збройних сил України, позивний «Махно». Загинув 24 лютого 2023 року поблизу села Масютівка Куп’янського району Харківської області. Його подвиг назавжди залишиться в пам’яті громади як приклад мужності та жертовності в боротьбі за незалежність України.