Нещодавно Представники Уповноваженого Верховної Ради з прав людини оголосили результати моніторингової перевірки у Новосільській спеціальній школі Тернопільської обласної ради. Згідно з даними, отриманими в результаті моніторингового візиту представників омбудсмена, у Новосільській школі виявили, шо діти живуть в жахливих умовах і їх обзивали “скотами” та забороняли плакати.

Прокуратура навіть розпочала розслідування за цими фактами. А заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук відсторонив директорку Новосільської спеціальної школи Дарʼї Коменди від виконання обов’язків та притягнув її до дисциплінарної відповідальності.

І ніби на цьому знущання над дітьми мали б закінчитися. Але сталося зовсім навпаки, про це повідомляє адвокатка Інна Мірошниченко у соцмережах:

Як до Новосільської спецшколи, так і після були моніторинги в інших інституційних закладах. Де інколи було цілком ок! А бувало зовсім навпаки. Але про них публічно не говоримо, бо там відповідальні люди на місцях відреагували адекватно. Працюють над виконанням рекомендацій. Але не тут… Після розголосу ми продовжуємо отримувати анонімні повідомлення про тиск на свідків, учнів школи, про підробку документів. Підробляють згоду на надання дітям психотропів, навчальні плани, висновки про освітні потреби дітей.

Персоналу погрожують звільненням. Нуль визнання помилок.



Мали засідання під головуванням одного з ТОП чиновників. Де голова Тернопільської ОВА після виступу представника Омбудсмана Ірини Суслової і мого спокійно казав, що у них все окей, вони перевірили факти і нічого не знайшли. Головний лікар психлікарні запевняє, що всім дітям добре, їх лікують. Зійшлися на тому, що перевірять ще раз.



Але так склалося, що перевірити все доручили комісії під головуванням кращої подруги директорки спецшколи.



Радісно звітують, що відсторонили директорку на час розслідування.

Всі інші, хто чинив і чинить тиск на дітей, на місці.

Заступниця, чий чоловік тримає в страху кілька сіл, теж на місці.

Місцеві пишуть, цей чоловік останнім часом зачастив в Тернопільську ОВА. Ту, яку «перевіряє виявлені факти». І що його родичі держслужбовці. Як таке взагалі може бути?

7 мільйонів людей побачило той перший пост про моніторинг спецшколи. Кожен 5 українець був в темі. Ми передали аудіо- та відеозаписи. Імена, прізвища, деталі скоєних злочинів. Пройшов місяць. Діти все ще не в безпечному місці, під впливом безпосередніх кривдників. А всі контролюючі органи на місцях кажуть, що не знайшли підтвердження. То може відстороніть все керівництво? Поставте нове? І дайте місяць, тоді і діти, і персонал самі розкриються?

Який приклад бачать інші «схемарі»? Можна робить БУДЬ-ЩО! Наша «влада» сильніша. З позитивного: ми врятували звідти 7 дітей. Повернули їх батькам. Адекватним люблячим батькам, у яких буквально викрали дітей для наповнення інтернату. Релокована нами дитина-сирота вже теж влаштована в сім’ю. Але, хлопчик, про якого я розповідала в інтервю (Херсон) в психлікарні. Здоровий хлопчик, який більшу частину життя провів в сім’ї, різко втявився психічнохворим. Бо там ми його не дістанемо. Адже “опікун” не дасть згоду на спілкування. Але нічого, працюємо далі. Ця справа закінчиться лише тоді, коли діти будуть у безпеці. Але дивує, що якийсь дід має настільки міцні зв’язки, що уся місцева влада сліпне і не бачить жахливх злочинів проти дітей. Сприймають людей, як товар. І думають лише про збагачення. Діду схаменися.