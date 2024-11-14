“Волосся стає дибки” від умов у спецшколі на Тернопільщині (фото)

Передивившись фото і коменти до них, які виклала у адвокатка Інна Мірошниченко, “волосся стає дибки”. І це відбувається поруч, і 100% багато хто про це знав і нічого не вдіяв. Гірше фашистів, адже знущаються над нашим майбутнім – нашими дітьми, які опинилися у складних умова. Мова йде про Новосільську спеціальну школу Тернопільської обласної ради.

Фото адвокатка зробила під час моніторингової перевірки.

Як вона зазначила, з бюджету на спецшколу щороку виділяється 20 мільйонів гривень. Скільки до неї спрямовується коштів від благодійників – невідомо.

При цьому, у туалеті немає ні кабінок, які б забезпечували дітям приватність, ні мила, ні рушників, ні гарячої води.

У ванній 95 вихованців можуть митися лише раз на тиждень – з 20 до 22 години. Однак вона без крана та шторки.

Але, наголошує Мірошніченко, це не найстрашніше, що є у спецшколі.

“За погану поведінку їх (дітей – ред.) відправляють у психіатричну лікарню. Це ніде не фіксують. Якщо і там погано поводяться, то роблять уколи, після яких ти як “овоч”.

Списують психотропні препарати, ніби даючи їх дітям, які вже вибули із закладу. Потім, скоріше за все, неконтрольовано дають іншим, бо вони мають виражену заспокійливу дію”, – розповіла адвокатка.

За її словами, вдалося встановити два випадки сексуального насильства між дітьми. Найменшій жертві – 8 років. Медичну та психологічну допомогу постраждалим не надали.

Мірошніченко зазначила, що наразі всіх дітей, яким загрожує небезпека, намагаються перемістити в інші заклади. Також працюють над передачею їх під опіку та на усиновлення, якщо це дозволяють документи.

Дитина, яка передала комісії факти порушень, наразі перебуває у безпеці. Зараз її влаштовують у сім’ю.

Нагадаємо, правоохоронці розпочали розслідування фактів порушення прав дітей і насильства у Новосільській спецшколі за статтями 137, 151, 153, 364 Кримінального кодексу України – неналежне виконання своїх професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх, незаконне поміщення здорової людини у психіатричний заклад, сексуальне насильство, зловживання службовим становищем.