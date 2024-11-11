Від отруєння грибами померла Вікторія Михальчук, яка знаходилась у гостях

Копичинецька міська рада сповіщає про трагічну загибель Вікторії Михальчук, яка народилася 6 жовтня 2011 року в селі Біла, Чортківського району.

Дівчинка померла внаслідок отруєння дикорослими грибами під час перебування в гостях у сім’ї Микульських.

Події, що відбулася 27.10.2024 року в Копичинцях, призначено статус надзвичайної ситуації місцевого обєктового рівня, очікуємо на підтвердження стану здоров’я дітей із сім’ї Микульських від медичного центу “Охматдит”, просимо не розповсюджувати неправдиву інформацію, що не є підтвердженою, йдеться у заяві міської ради.

У звʼязку з подією відкрито кримінальне провадження за статтею: «Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування».



Нехай світла пам’ять про Вікторію назавжди залишиться у серцях тих, хто її знав і любив.

Щирі співчуття рідним та близьким Вікторії.

Нагадаємо, 30 жовтня до медзакладу потрапила уся родина з міста Копичинці. Серед потерпілих було восьмеро дітей віком від трьох до тринадцяти років, семеро з яких рідні брати та сестри, а також співмешканець матері.

За попередньою інформацією, багатодітна родина отруїлася грибами. У ході перевірки стало відомо, що чоловік ще в неділю, 27 жовтня, назбирав грибів та приготував з них страви. Їла уся сім’я, крім мами. Того ж вечора у дітей погіршилося самопочуття, але жінка до лікарні звернулася лише 30 жовтня близько 15:00. Найважчих дітей доправили до медзакладу Львова, де найменшу дівчинку 2021 року народження прооперували. Улікарні в результаті харчового отруєння грибами ще 1 листопада помер чоловік 1965 року народження, а наступного дня – малолітня донька його співмешканки. За даним фактом відкрите провадження відповідно до статті 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною) та статті 115 з поміткою “нещасний випадок” Кримінального кодексу України. Триває слідство.