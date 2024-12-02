Сьогодні вночі внаслідок удару ворожого безпілотника постраждав багатоквартирний житловий будинок у Тернополі. Інцидент спричинив масштабну пожежу. Повідомляє Управління ДСНС України в Тернопільській області.

На боротьбу з вогнем було залучено 45 рятувальників і 13 одиниць техніки. Завдяки оперативності вдалося врятувати будівлю й запобігти поширенню вогню на сусідні приміщення.

На жаль, не обійшлося без жертв. Загинула одна людина, ще троє отримали поранення. Близько сотні мешканців будинку було евакуйовано.

Вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусідніх будинків, школи, а також 20 транспортних засобів.

На місці події працюють психологи ДСНС і Національної поліції, допомагаючи постраждалим упоратися зі стресом. Розгорнуто мобільний пункт незламності для тимчасового перебування тернополян, чиї квартири зазнали пошкоджень.

ДСНС закликає мешканців бути обережними, не ігнорувати сигнали тривоги.