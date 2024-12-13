У Тернопільській митниці оформили понад 33 тис. тонн імпортних товарів на понад 33 мільярди гривень

Імпорт – невидимий двигун економіки, що забезпечує країну всім необхідним: від сучасних технологій до базових ресурсів, яких нам бракує.

У зоні діяльності Тернопільської митниці імпорт зростає, і це свідчить про те, що зовнішня торгівля працює, а економіка стає більш відкритою.

Так, за 11 місяців цього року працівниками підрозділів митного фоормлення Тернопільської митниці оформлено понад 33 тис. тонн імпортних товарів на понад 33 мільярди гривень. Це на 5% більше, ніж торік за цей самий період. Цифри говорять самі за себе: наша торгівля з іншими країнами розвивається.

Лідерами серед країн-партнерів є Китай, звідки ми отримуємо 24% імпорту. Польща – на другому місці (19%), за нею йдуть Німеччина (10%), Нідерланди (6%) та Італія (4%).

Очолюють список найпопулярніших у ввезені – легкові автомобілі, їх імпорт становить 6,7% від усіх митних платежів. Далі йдуть насоси для рідин (5,8%), прокат зі сталі (4,7%), плоский прокат із заліза (4%) і засоби захисту рослин, такі як інсектициди й гербіциди (7,2%).