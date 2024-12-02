Загинула одна людина, троє отримали поранення, близько 100 мешканців евакуювали. Наслідки атаки на Тернопіль

У Тернополі одна людина загинула наслідки нічної атаки, повідомляє Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області.

Уночі внаслідок удару ворожого дрона в Тернополі постраждав багатоквартирний будинок, що спричинило масштабну пожежу.

Загинула одна людина, троє отримали поранення, близько 100 мешканців евакуювали. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто.

На місці працюють психологи та розгорнуто мобільний пункт незламності для постраждалих. ДСНС закликає не ігнорувати сигнали тривоги.