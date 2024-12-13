Сьогодні вранці, 13 грудня, російські війська здійснили черговий масований обстріл території України.Повідомляє Головне Управління ДСНС України.

Зокрема:

📍на Тернопільщині внаслідок ракетного удару пошкоджено промисловий об’єкт. Виникла масштабна пожежа. До ліквідації наслідків надзвичайної події залучалися 57 рятувальників та 16 одиниць техніки.

📍на Прикарпатті ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури. Завдяки оперативній роботі рятувальників пожежі, спричинені обстрілом, були швидко ліквідовані. У різних районах області працюють мобільно-оперативні групи ДСНС, які оцінюють наслідки падіння уламків.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих не має.

Вкотре закликаємо кожного реагувати на сигнали повітряної тривоги та дбати про безпеку. Бережіть себе! 🙏