Рятувальники ліквідували наслідки російських атак на Тернопільщині та Прикарпатті
Сьогодні вранці, 13 грудня, російські війська здійснили черговий масований обстріл території України.Повідомляє Головне Управління ДСНС України.
Зокрема:
📍на Тернопільщині внаслідок ракетного удару пошкоджено промисловий об’єкт. Виникла масштабна пожежа. До ліквідації наслідків надзвичайної події залучалися 57 рятувальників та 16 одиниць техніки.
📍на Прикарпатті ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури. Завдяки оперативній роботі рятувальників пожежі, спричинені обстрілом, були швидко ліквідовані. У різних районах області працюють мобільно-оперативні групи ДСНС, які оцінюють наслідки падіння уламків.
За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих не має.
Вкотре закликаємо кожного реагувати на сигнали повітряної тривоги та дбати про безпеку. Бережіть себе! 🙏
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