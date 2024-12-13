Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно присвоєно 21 Герою з нашого міста, повідомляють у міській раді. Рішення прийнято на черговому засіданні 45-ї сесії Тернопільської міської ради 13 грудня.

Нехай подвиг захисників слугує нагадуванням про високу ціну миру і свободи на рідній землі. Низький уклін і вічна слава Героям України!