Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно присвоєно 21 Герою
Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно присвоєно 21 Герою з нашого міста, повідомляють у міській раді. Рішення прийнято на черговому засіданні 45-ї сесії Тернопільської міської ради 13 грудня.
БАБІЙ Віталій Любомирович
БЕНОВСЬКИЙ Микола Іванович
ГОЛОВЕНКО Микола Миколайович
ЗАВАДІВСЬКИЙ Михайло Романович
ІВАНЦІВ Андрій Петрович
ІРЗА Ігор Богданович
КИРИЧЕНКО Артем Андрійович
КОСІК Борис Васильович
КУЛЬЧИЦЬКИЙ Володимир Миронович
ЛОКОТЬ Володимир Михайлович
МАРЦИНЮК Ярослав Володимирович
МОРОЗ Ігор Вікторович
ПАСТУХ Степан Степанович
СИПКО Григорій Михайлович
СМОЛЮХ Іван Ігорович
СТЕЦЬКИЙ Валерій Андрійович
ТОМКІВ Олег Богданович
ТУРКО Анатолій Іванович
ХОМІВ Іван Михайлович
ЧУМІН Олександр Вікторович
ШЕСТАКОВ Константин Сергійович
Нехай подвиг захисників слугує нагадуванням про високу ціну миру і свободи на рідній землі. Низький уклін і вічна слава Героям України!