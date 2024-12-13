“О 8:30 пожежно-рятувальні служби отримали повідомлення одночасно про два таких місця, де були “прильоти”. Перший випадок стосується об’єкта критичної інфраструктури, мова йде про енергетичну критичну інфраструктуру. Вже о 9:55 розпочали ліквідовувати наслідки події. Задіяли 11 одиниць техніки та 43 рятувальників. Попередньо, є один травмований працівник. Проте травми легкого характеру, і він не потребував госпіталізації”, – зазначив Куйбіда.

Також він розповів про ще одну подію – падіння уламків поблизу житлових будинків, унаслідок роботи ППО. Служба ДСНС залучила 12 рятувальників і 3 одиниці техніки для ліквідації наслідків. Повідомлень про постраждалих і загиблих немає, пише Укрінформ.