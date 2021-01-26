У подарунок молодятам – тридобове побачення: у тюрмі на Тернопільщині одружилися засуджені (фото)

Як свідчить реєстрація шлюбу в державній установі «Збаразька виправна колонія (№63)», перепон для справжнього кохання не існує. Ні вироки суду, ні призначені строки покарання, стіни установи, ні локдаун – ніщо не стало на заваді закоханих.

20 січня 2021 року в державній установі «Збаразька виправна колонія (№63)» з дотриманням всіх карантинних норм та протиепідемічних заходів на весільний рушник стала засуджена Катерина та її обранець Павло.

Без білої весільної сукні, золотих обручок та без шампанського, але щиро та збентежено пройшла офіційна шлюбна церемонія.

Під звучання весільної композиції пролунали головні запитання дійства: «Чи згодні Ви, Павло, взяти за дружину кохану Катерину?» та «Чи згодні Ви, Катерино, взяти шлюб з Павлом?». У відповідь працівник відділу Збаразького РАГСу та всі присутні почули впевнене «так».

Молодята пообіцяли завжди кохати та бути вірними один одному. В якості подарунка новоспеченій сім’ї було надано позачергове тривале побачення на три доби.

Як би не склалася доля, людина завжди прагне щастя, щоб хоч на мить відчути себе щасливою, бути потрібною комусь та дарувати хвилини радості іншим людям.

Справжнє щастя змінює людину, дає їй можливість усвідомити, що вона потрібна людям. Це стосується певною мірою і засуджених.

Катерина та Павло познайомились ще в підлітковому віці. Проте розуміння того, що це не просто симпатія, а справжнє кохання прийшло тоді, коли вони втратили змогу бачити один одного. Катерина, потрапивши до місця позбавлення волі, підтримувала зв’язок з коханим через листування, телефонні розмови та за допомогою Інтернет послуг (Viber).

Медовий місяць, як і весільну подорож, молодята перенесуть, а зараз вони насолоджуватимуться щасливими хвилинами сімейного життя на тривалому побаченні.

– Укладання шлюбу у місцях позбавлення волі сприяє позитивній адаптації засуджених у суспільстві після звільнення і дає їм змогу ставати більш відповідальними, свідомими та законослухняними громадянами. Катерина та Павло познайомились ще в підлітковому віці. Проте розуміння того, що це не просто симпатія, а справжнє кохання прийшло тоді, коли вони втратили змогу бачити один одного. Катерина, потрапивши до місця позбавлення волі, підтримувала зв’язок з коханим через листування, телефонні розмови та за допомогою Інтернет послуг (Viber), – повідомляють у державній установі «Збаразька виправна колонія (№63)».

Медовий місяць та весільну подорож, щоправда, молодятам доведеться відкласти. Та офіційне одруження, кажуть у колонії, може посприяти у прагненні умовно дострокового звільнення, аби закоханим якнайшвидше опинитися поруч.