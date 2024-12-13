Менше світла. Змінено графік відключень на Тернопільщині
⚠️Увага! Зміни в застосуванні погодинних вимкнень.
💡 В пʼятницю, 13 грудня на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень
⏰Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:
➡️06:00-10:00 3 черга
➡️07:40-11:00 2 черга
➡️08:00-12:00 1 черга
➡️11:00-14:00 5 черга
➡️12:00-15:00 6 черга
➡️14:00-17:00 4 черга
➡️15:00-18:00 3 черга
➡️17:00-19:00 2 черга
➡️18:00-21:00 1 черга