Менше світла. Змінено графік відключень на Тернопільщині

⚠️Увага! Зміни в застосуванні погодинних вимкнень.

💡 В пʼятницю, 13 грудня на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень

⏰Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️06:00-10:00 3 черга

➡️07:40-11:00 2 черга

➡️08:00-12:00 1 черга

➡️11:00-14:00 5 черга

➡️12:00-15:00 6 черга

➡️14:00-17:00 4 черга

➡️15:00-18:00 3 черга

➡️17:00-19:00 2 черга

➡️18:00-21:00 1 черга