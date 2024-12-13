Донецький державний університет внутрішніх справ запрошує на навчання абітурієнтів Тернопільщини

Розпочалася реєстрація абітурієнтів на вступ до закладів вищої освіти системи МВС. Про умови та особливості вступної кампанії до Донецького університету внутрішніх йшлося під час робочої зустрічі представників навчального закладу зі співробітникам управління кадрового забезпечення поліції Тернопільщини.

Не зважаючи на всі виклики війни, університет відновив свою роботу і нині повноцінно функціонує в місті Кропивницькому, де готовий приймати вступників.

«Наш навчальний заклад зі специфічними умовами навчання неодноразово переїжджав, наразі відновив свою роботу і ми готові приймати школярів зі всієї України, які прагнуть поповнити лави Національної поліції», – зазначив декан факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Донецького університету внутрішніх справ Валентин Тулінов.

Підготовка висококваліфікованих фахівців для Національної поліції України за різними напрямками діяльності – один із пріоритетів навчального закладу. Кількість випускників Донецького університету внутрішніх справ у статусі закладу вищої освіти – більше 35 тисяч.

«Ми здійснюємо підготовку фахівців для підрозділів поліції за кількома спеціальностями. У нас є три факультети, що готують спеціалістів для підрозділів досудового розслідування, превентивної діяльності, кримінальної поліції. Крім того, є четвертий факультет, що передбачає контрактну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Для студентів цього факультету доступно 5 спеціальностей», — розповів підполковник поліції Валентин Тулінов.

Інформацією, яку отримали від представників вищого навчального закладу, співробітники кадрових підрозділів поліції Тернопільщини ознайомлять своїх колег на місцях, а також проведуть профорієнтаційну роботу серед абітурієнтів.

Більш детально про умови вступу до Донецького університету внутрішніх справ можна дізнатися на сайті навчального закладу, або ж звернувшись у сектор організації відбору управління кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції в Тернопільській області за адресою: м.Тернопіль вулиця Валова, 11 або за номерами телефонів: 067-653-45-93, 067-653-77-28.